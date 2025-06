Esami di Stato I grado 2025 26 | voto finale scaturisce da media aritmetica Come procedere

Sei alle soglie degli Esami di Stato I grado 2025/26 e ti chiedi come venga calcolato il voto finale? La risposta è semplice: esso scaturisce da una media aritmetica delle valutazioni ottenute durante tutto il percorso. Ma come procedere correttamente? Scopriamo insieme i passaggi chiave per affrontare questa importante fase e ottenere un risultato equo e trasparente.

Il voto finale dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è frutto di una media aritmetica e non può venir fuori da una valutazione diversa. Vediamo come procedere. L'articolo Esami di Stato I grado 202526: voto finale scaturisce da media aritmetica. Come procedere . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

