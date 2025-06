Esami di maturità messaggio di auguri dall' Ufficio scolastico | Abbiate salda consapevolezza del giusto e dell’onesto

Care studentesse e cari studenti, domani affrontate con coraggio e determinazione la prima prova di maturità. Ricordate che questo momento rappresenta un passo importante nel vostro percorso e l'opportunità di dimostrare le vostre capacità. Abbiate salda consapevolezza del giusto e dell’onesto, valori fondamentali per il vostro futuro. In bocca al lupo a tutti, perché il successo nasce dalla passione e dalla perseveranza!

Con oltre 4 mila ragazzi che si apprestano ad affrontare gli esami di maturità in provincia di Agrigento, alla vigilia della prima prova, il tema d'italiano, l'Ufficio scolastico territoriale, con una lettera firmata da Bernardo Moschella, rivolge un messaggio di augurio agli studenti.

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

