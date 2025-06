Esame Maturità il prof presidente di commissione scrive agli allievi | Non sono cattivo come dicono

Il prof. Stefano Rossetti, presidente di commissione all’esame di maturità a Torino, ha deciso di sfatare i miti e rassicurare gli studenti sui propri giudizi. Con un tono ironico e sincero, ha ammesso di non essere “cattivo” come spesso si pensa, ma di certo non “buono” a pieni voti. La sua sincerità ha suscitato sorpresa e sorriso tra gli studenti, che ora affrontano l'esame con un sorriso in più. Continua a leggere...

In un post su Facebook, il prof Stefano Rossetti ha "rassicurato" gli studenti che lo avranno come presidente di commissione a Torino per l'esame di Maturità. "Non sono cattivo. Non dico proprio buono, ma accettabile sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

