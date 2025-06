Esame di maturità al via domani Per 1.439 studenti cesenati scatta la prima prova di italiano

Domani, 1439 studenti cesenati si preparano ad affrontare la prima prova di italiano dell'esame di maturità, un momento simbolico e carico di emozioni. Anche se il formato è cambiato rispetto al passato, il brivido della vigilia rimane immutabile, segnando il passaggio dalla giovinezza alla fase adulta. Alle 8.30, si aprirà ufficialmente questa nuova sfida: ogni parola, ogni pensiero, è un passo verso il grande futuro che attende i maturandi.

Forse non sarà così simbolica come una volta, ma la vigilia dell'esame di Stato porta sempre con sé un brivido per una fase della vita, quella dell'adolescenza, che si appresta a trasformarsi nel tempo dei 'grandi'. Si parte domani, tutti puntuali alle 8.30, con il tema di italiano. L'impianto della prova finale della scuola superiore è lo stesso del 2024: due prove scritte (la seconda, che si svolge giovedì, incentrata sulle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio) uguali per tutti e decise dal Ministero dell'Istruzione e del merito, la terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, il colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni.