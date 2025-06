Esame di maturità a Palermo quasi 10 mila studenti pronti ad affrontare gli scritti

Domani a Palermo e in tutta la Sicilia, quasi 10 mila studenti si preparano ad affrontare l’esame di maturità 2024, simbolo di un percorso di crescita e di nuove sfide. Con 44.420 giovani pronti tra licei, istituti tecnici e professionali, l’orizzonte si apre verso il futuro. Un momento cruciale che segna la fine di un percorso e l’inizio di tante opportunità. Questi sono i giorni in cui il loro impegno si trasforma in successi concreti.

In Sicilia sono 44.420 i giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798) che domani (mercoledì 18 giugno) affronteranno la prima prova scritta, italiano, dell'esame di stato per l'anno scolastico 202425. Nel 2024 erano 46.292 i candidati nelle.

