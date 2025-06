Esame di Maturità 2025 | tutto quello che c’è da sapere su prove novità e voto finale

Il countdown è iniziato: mercoledì 18 giugno 2025 si apre ufficialmente l’esame di maturità, un momento cruciale per oltre 524.000 studenti italiani, simbolo di crescita e nuove sfide. Con prove in evoluzione e novità da scoprire, è fondamentale essere preparati per vivere questa esperienza al meglio. Scopri tutto ciò che c’è da sapere, dalle modalità di svolgimento alle strategie di voto, e affronta con sicurezza il futuro che ti attende.

Il via ufficiale mercoledì 18 giugno. Alle 8:30 di mercoledì 18 giugno 2025, per 524.415 studenti suona una campanella impossibile da dimenticare: inizia l'esame di maturità, il passaggio simbolico verso l'età adulta, raccontato da decenni in musica e cinema. Prima prova: Italiano per tutti. La prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi, è quella di lingua italiana. I maturandi sono 511.349 interni e 13.066 esterni. Le tracce, elaborate dal Ministero dell'Istruzione, sono sette in totale, suddivise in: 2 analisi del testo. 3 testi argomentativi. 2 temi di attualità.

