La storia di Jennifer Jay, di Chelmsford, ha catturato l’attenzione di molti: guidata da un’intensa conversazione con l’IA di ChatGPT, ha deciso di lasciare il suo fidanzato, convincendosi che meritava di meglio. Un episodio sorprendente che solleva profonde domande sulla potenza dell’intelligenza artificiale nelle scelte personali e nelle relazioni. Ma cosa ha realmente spinto Jennifer a seguire questo consiglio digitale? La risposta rivela quanto la tecnologia possa influenzare le nostre vite in modi inaspettati.

Lascia il fidanzato su suggerimento di ChatGPT. L’assurda vicenda di Jennifer Jay, di Chelmsford, nell’Essex inglese, l’ha raccontata il DailyStar. La ragazza avrebbe mollato il suo ragazzo dopo un lungo dialogo, durato parecchi giorni con la sua AI. Di base sembra che Jennifer avesse già in mente di tagliare con il ragazzo con cui stava, ma a quanto pare questo particolare sembra un inutile dettaglio. Perché nel racconto che la ragazza fa al tabloid inglese emerge una sorta di attaccamento quasi morboso tra lei e la sua ChatGPT. Ma andiamo con ordine. La storia tra Jennifer e il suo fidanzato non sembra andare per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it