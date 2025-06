Eric Dane sulla SLA | Sono arrabbiato Il braccio destro non funziona più

Eric Dane, il celebre “McSteamy” di Grey’s Anatomy, ha condiviso con coraggio la sua battaglia contro la SLA, una malattia che ha sconvolto la sua vita. Con determinazione e senza arrendersi, affronta ogni giorno sostenuto dall’amore della famiglia, vedendo questa sfida come un nuovo capitolo, non come la fine. In un’intervista toccante a Good Morning America, Eric rivela i primi sintomi e il suo percorso di speranza e resilienza.

Eric Dane, l’amatissimo “McSteamy”, ovvero Mark Sloan di Grey’s Anatomy, ha annunciato di essere malato di SLA ad aprile del 2025. Non è da solo in questa battaglia: al suo fianco c’è la famiglia. Un capitolo della sua vita che non percepisce come la fine, pur con le difficoltà che sta affrontando. In un’intervista a Good Morning America, ha raccontato i primi sintomi, avvertiti circa un anno e mezzo fa. Eric Dane racconta la SLA: i primi sintomi. “Ho pensato che forse avevo mandato troppi messaggi o che la mia mano fosse affaticata. Ma qualche settimana dopo, ho notato che la situazione era leggermente peggiorata”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eric Dane sulla SLA: “Sono arrabbiato. Il braccio destro non funziona più”

