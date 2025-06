Eric Dane il dottor Mark Sloan di Grey' s Anatomy dopo l' annuncio della malattia rivela | Il mio braccio destro non funziona più tra pochi mesi perderò anche il sinistro

Eric Dane, noto come il dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy, affronta una battaglia difficile: dopo aver annunciato la diagnosi di SLA, rivela in lacrime che il suo braccio destro ha ormai smesso di funzionare e tra pochi mesi anche il sinistro potrebbe seguirne l’esempio. A 52 anni, sposato e padre di due figlie, si mostra vulnerabile ma determinato a lottare con tutte le sue forze, dimostrando che anche nei momenti più complicati, la speranza resta viva.

L'attore cinquantaduenne, sposato e padre di due figlie, qualche mese fa aveva annunciato che gli era stata diagnosticata la Sla. Ora, in lacrime, ha ammesso in tv: «Sto lottando con tutte le mie forze, ma alcune cose sono fuori dal mio controllo».

