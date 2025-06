Eric Dane e il dramma della Sla | Il braccio destro non funziona più

Eric Dane, il celebre attore di Grey’s Anatomy, svela con coraggio la dura realtà della sua battaglia contro la Sla. In un’intervista toccante a ‘Good Morning America’, ha confidato come il peggioramento delle sue condizioni lo stia affrontando, con il braccio destro ormai non più funzionante. La sua testimonianza è un potente invito alla sensibilizzazione e alla ricerca di soluzioni efficaci contro questa terribile malattia.

(Adnkronos) – Eric Dane è tornato a parlare della sua battaglia contro la Sla. L’attore, che ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie ‘Grey’s Anatomy’ ha rilasciato un’intervista a ‘Good Morning America’ su Abc, in cui ha parlato delle sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi mesi. "Il braccio destro non funziona più, tra pochi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: eric - dane - braccio - destro

Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: “Non sento di essere arrivato alla mia fine” - Eric Dane, emozionato e sincero, ha condiviso la sua battaglia contro la SLA in un’intervista toccante, chiedendosi come affrontare questa sfida senza arrendersi.

Eric Dane ha rilasciato la sua prima intervista dopo la diagnosi di SLA che ha stravolto la sua vita L’attore di Grey’s Anatomy e Streghe ha raccontato di aver perso la funzionalità del braccio destro Vai su Facebook

Eric Dane è malato di Sla, il dramma del dottor Sloan di Grey’s Anatomy: «Il braccio destro non funziona più». I segnali ignorati – Il video Vai su X

Eric Dane e il dramma della Sla: Il braccio destro non funziona più; Eric Dane, l'attore di Euphoria racconta la Sla: Il braccio destro non funziona più; Eric Dane e il dramma della Sla: Il braccio destro non funziona più.

Eric Dane e il dramma della Sla: "Il braccio destro non funziona più" - "Il braccio destro non funziona più, tra pochi mesi perderò anche il sinistro", ha rivelato Eric Dan che lo scorso aprile aveva ricevuto la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Da msn.com

Eric Dane, l'attore di Euphoria racconta la Sla: "Il braccio destro non funziona più" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eric Dane, l'attore di Euphoria racconta la Sla: 'Il braccio destro non funziona più' ... Scrive tg24.sky.it