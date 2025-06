Eric Dane e i sintomi della sla | Il braccio destro non funziona più

Eric Dane, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, con coraggio ha condiviso la sua battaglia contro la SLA, rivelando come i sintomi abbiano già pesantemente colpito il suo corpo. Durante un’intervista a Good Morning America, l’attore ha confessato: «Il mio lato sinistro funziona, il lato destro ha...». La sua testimonianza accende i riflettori su questa malattia debilitante, sensibilizzando sull’importanza della diagnosi precoce e del supporto alle persone coinvolte.

A due mesi dalla decisione di rivelare pubblicamente di soffrire dei SLA, Eric Dane ha dato qualche aggiornamento sul suo stato di salute. In un’intervista a Diane Sawyer per Good Morning America, l’attore ed ex protagonista di Grey’s Anatomy ha rivelato che i sintomi della malattia si sono già presentati in modo pesante. Eric Dane sulla SLA: «Non riesco a muovere il braccio destro». «Il mio lato sinistro funziona, il lato destro ha completamente smesso di funzionare », ha raccontato Dane, 52 anni, confermando che anche il braccio sinistro si sta indebolendo: «Probabilmente tra un paio di mesi non riuscirò a usare più nemmeno la mano sinistra. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Eric Dane e i sintomi della sla: «Il braccio destro non funziona più»

