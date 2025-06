Eric Dane di Grey's Anatomy torna a parlare della Sla Il mio braccio destro non funziona più

sensazione di essere più fragile e vulnerabile di quanto avessi mai immaginato. La diagnosi di SLA ha rivoluzionato il mio modo di vedere la vita, ma mi dà anche la forza di affrontare ogni giorno con coraggio e determinazione. Condividere questa esperienza è importante: spero possa portare speranza e consapevolezza a chi si trova ad affrontare sfide simili.

«I l mio lato sinistro funziona, il destro no: ho la sensazione che forse tra un paio di mesi non avrò più nemmeno la mano sinistra. È una cosa che fa riflettere». Così l’attore 52enne, alias l’affascinante chirurgo plastico Mark Sloane della serie tv Grey’s Anatomy, è tornato a parlare in tv della sua malattia, la Sla. Aveva ricevuto la diagnosi ad aprile dopo nove mesi di esami. Eric Dane, il dottor Sloan di “Grey’s Anatomy” rivela: «Ho la SLA» X Eric Dane, di Grey’s Anatomy, torna a parlare della Sla. «Il mio braccio destro non funziona più». I primi sintomi erano iniziati un anno e mezzo fa, quando ha iniziato ad avvertire debolezza alla mano destra. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Eric Dane, di “Grey’s Anatomy”, torna a parlare della Sla. «Il mio braccio destro non funziona più»

