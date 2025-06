Erba alta e incuria nei parchi la protesta di Borello

Gli abitanti di Borello si mobilitano contro l’incuria dei loro spazi verdi, denunciando un degrado che rende i parchi impraticabili e poco sicuri. L’erba alta e la mancanza di manutenzione stanno trasformando quei luoghi in ambienti ostili, compromettendo anche le semplici passeggiate con i propri amici a quattro zampe. È ora di ascoltare le loro voci e intervenire prima che il problema possa peggiorare ulteriormente.

Abitanti di Borello arrabbiati per le condizioni in cui versano i prati della zona. Un gruppo di cittadini lamenta una condizione di parchi e prati insostenibile. Raccontano che l'erba è altissima e incolta ed è impossibile anche portare il cane fuori per fare la passeggiata. Non parliamo poi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Erba alta e incuria nei parchi, la protesta di Borello

In questa notizia si parla di: erba - parchi - borello - alta

Roma come una giungla: marciapiedi e parchi sono invasi dall'erba alta - Roma, una giungla di marciapiedi e parchi invasi dall'erba alta, vive una metamorfosi grazie alla campagna "RomaCuraRoma".

Pavimentazione dissestata, erbacce e rami caduti: le foto inviate da un lettore documentano la situazione critica nella zona Vai su Facebook

Erba alta e incuria nei parchi, la protesta di Borello; Erba alta, lamentele dei cittadini: entra in azione il piano del Comune.

Milano, l’erba alta e le proteste dei cittadini. Il Comune: “Troppa pioggia a maggio” - Non solo la riduzione dei tagli per la biodiversità: in crisi la manutenzione prevista in parchi, aiuole e spartitraffico. Da milano.repubblica.it

"Erba troppo alta al parco: non trovavo più il cane" - Erba alta come in una giungla, panchine vecchie oppure rotte e rifiuti abbandonati. Scrive msn.com