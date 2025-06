Era una bimba piena di vita Lo strazio del papà di Viviana morta a soli 2 anni | dolore immenso

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Revine Lago, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi conosceva e amava la piccola Viviana Maria Barel. La sua vita, seppur breve, è stata un angolo di luce che ora illumina il ricordo di una bambina piena di energia e gioia. I funerali, programmati per martedì 18 giugno, rappresentano un momento di lutto e di solidarietà per onorare la memoria di Viviana.

Si terranno martedì 18 giugno alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Revine Lago, i funerali della piccola Viviana Maria Barel, la bambina di due anni morta soffocata da una ciliegia. La tragedia si è consumata nella serata di sabato, all’interno dell’abitazione di famiglia in via San Marco, nello stesso comune in provincia di Treviso. La Procura ha disposto un esame esterno della salma, senza ordinare ulteriori accertamenti. Una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità e lasciato senza parole familiari, amici e vicini. Viviana aveva solo due anni, era la più piccola di tre sorelle e la sua morte è avvenuta davanti agli occhi dei genitori, che hanno subito lanciato l’allarme, tentando disperatamente di salvarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it