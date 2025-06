Era scomparso da giorni | trovato vivo il turista disperso sul Garda

Dopo giorni di angoscia e ricerche estenuanti, la scoperta di Heinz Buhlheller rappresenta una vittoria per tutti. Il turista tedesco di 72 anni, disperso a Malcesine sul Lago di Garda, è stato finalmente ritrovato vivo, grazie all’intelligenza e al coraggio dei cani del nucleo cinofilo regionale. Un lieto fine che riaccende la speranza e dimostra l’importanza della collaborazione tra soccorritori e tecnologia. La sua storia ci ricorda di non perdere mai la speranza.

Lieto fine per Heinz Buhlheller, il turista tedesco di 72 anni scomparso nei giorni scorsi e di cui si erano perse le tracce a Malcesine. L'uomo è stato ritrovato vivo nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 giugno. Ad individuarlo, come riporta VeronaSera, i cani del nucleo cinofilo regionale dei.

