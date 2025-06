' Era mio Padre' al ' Ferrara Summer Festival' arriva una serata omaggio a Ennio Morricone

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile al Ferrara Summer Festival: mercoledì 25 alle 21, un tributo emozionante a Ennio Morricone, figlio e erede artistico del grande maestro. Con la direzione di Andrea Morricone e un coinvolgente racconto della loro storia, questa performance unica celebra il genio musicale che ha segnato intere generazioni. Non perdere l’opportunità di immergerti in un’esperienza ricca di musica, emozioni e ricordi indelebili.

