Era lucido | giudice restituisce la patente a un motociclista positivo alla cannabis Il referto medico smentisce il decreto Salvini

Un episodio che scuote il sistema giudiziario e le normative sulla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un motociclista coinvolto in un incidente nell’Astigiano aveva perso la patente dopo essere risultato positivo alla cannabis, ma il tribunale ha stabilito il suo diritto a riottenerla grazie a un referto medico che attestava la sua lucidità al momento dell’incidente. Una sentenza che mette in discussione il decreto Salvini e apre un dibattito sulla tutela dei diritti e la sicurezza stradale.

A un motociclista coinvolto in un incidente nell’astigiano è stata ritirata la patente dopo essere risultato positivo alla cannabis. Dopo il ricorso, però, il tribunale ha deciso di restituirgliela, perché nonostante la positività ai cannabinoidi, nel momento del sinistro il soggetto era lucido. È il secondo caso dopo l’entrata in vigore, all’inizio del 2025, del nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini. L’incidente e la revoca della patente. Come spiegato dal suo avvocato Jacopo Evangelista a La Stampa, il centauro era parte lesa in un incidente avvenuto un mese e mezzo fa. Dopo essere stato sottoposto a diversi esami medici, è risultato positivo alla cannabis. 🔗 Leggi su Open.online

