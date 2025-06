Era enorme Questa è la prova che il pesce c’è | Ahlam El Brinis dell’Isola dei Famosi vede uno squalo

Un’emozione forte scuote gli spettatori dell’Isola dei Famosi: un squalo si aggira nelle acque al largo di Ultima Spiaggia, lasciando naufraghi e telespettatori in preda a emozioni contrastanti. Tra paura e stupore, Ahlam El Brinis e gli altri partecipanti assistono impotenti alla scena, consapevoli che la natura può riservare sorprese imprevedibili anche nelle situazioni più difficili. Ma cosa succederà ora?

Momenti di panico e apprensione su Ultima Spiaggia. Mentre i naufraghi dell’ Isola dei Famosi discutevano sulla mancanza di cibo, in acqua è stato avvistato uno squalo. “Oddio, guardate lì”: ha esclamato la modella italo-marocchina Ahlam El Brinis. A diversi metri dalla spiaggia, infatti, un grosso squalo era intento ad attaccare una manta. I naufraghi hanno assistito alla scena con il fiato sospeso e una visibile preoccupazione per qualche secondo. La tensione è stata rotta proprio dalla ventinovenne che ha esclamato: “ Questa è la prova che il pesce c’è “, sorridendo. “Era davvero enorme”, ha invece risposto l’ex inviato de Le Iene Dino Giarrusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Era enorme. Questa è la prova che il pesce c’è”: Ahlam El Brinis dell’Isola dei Famosi vede uno squalo

In questa notizia si parla di: ahlam - brinis - isola - famosi

Chi è Ahlam El Brinis? Età, altezza, fidanzato e Instagram - Scopriamo insieme chi è Ahlam El Brinis, affascinante modella e conduttrice televisiva. In questo articolo, esploreremo la sua età, altezza, vita sentimentale e presenza sui social, in particolare su Instagram.

ISOLA DEI FAMOSI - “Non ce la faccio più. Andare avanti da sola con Dino è stancante”. Lo scontro tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso. La naufraga detesta il concorrente Vai su Facebook

Ahlam El Brinis, la modella all'Isola dei Famosi è già a rischio eliminazione: «Ho paura dell'acqua e del mare aperto» Vai su X

Ahlam El Brinis, la modella all'Isola dei Famosi è già a rischio eliminazione: «Ho paura dell'acqua e del mare aperto»; Una decisione importante per Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis; Ahlam El Brinis all'Isola dei Famosi, la modella di Padova è la nuova naufraga: la fobia dell'acqua e la nomin.

L'Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni e i nominati della settima puntata - show, andata in onda mercoledì 7 maggio, nove concorrenti hanno già abbandonato l’isola per decisione del pubblico a casa o per motivi personali. Si legge su tg24.sky.it

Isola dei Famosi, scontro infuocato tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis: volano stracci! (VIDEO) - Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono finiti all’ultima spiaggia dopo aver perso al televoto, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5. Secondo msn.com