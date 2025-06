Enzo Tortora rivive nella serie di Marco Bellocchio | nella prima foto di Portobello Fabrizio Gifuni è in manette

Enzo Tortora, un'icona della tv italiana, rivive nel nuovo episodio di Portobello diretto da Marco Bellocchio, riaccendendo la memoria su una delle pagine più oscure e ingiuste della nostra storia recente. La serie ricostruisce il suo dramma, segnato da un arresto ingiustificato e da un calvario giudiziario che, per fortuna, si concluse con la sua assoluzione definitiva. Un racconto che ci invita a riflettere sulla giustizia e sulla forza dell'integrità umana.

Fu un errore giudiziario assurdo, quello che all'inizio degli anni '80 coinvolse Enzo Tortora. Lo storico conduttore Rai, tra i più amati dal pubblico, fu arrestato all'alba del 17 giugno 1983, sospettato di appartenere alla Camorra e coinvolto in un traffico di droga. Dopo un calvario giudiziario durato oltre tre anni, la Cassazione lo dichiarò definitivamente innocente. Oggi la vicenda torna protagonista nella nuova serie Portobello, diretta da Marco Bellocchio e in arrivo su HBO?Max nel 2026, con Fabrizio Gifuni nei panni del presentatore. Tortora fu arrestato nel corso di un massiccio blitz che coinvolse 856 persone in 33 province italiane contro la Nuova Camorra Organizzata.

