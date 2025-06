Enzo Tortora prime immagini della serie tv ‘Portobello’ di Bellocchio

Il 17 giugno 1983, Enzo Tortora veniva arrestato ingiustamente, un episodio che segnò profondamente la sua vita e la storia della televisione italiana. In occasione di questa ricorrenza, emergono le prime immagini della serie tv 'Portobello' di Marco Bellocchio, prevista per il 2026 su HBO Max, che rivivrà la drammatica vicenda del noto conduttore. Un racconto che promette di riaccendere emozioni e riflessioni sul valore della giustizia.

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato. Nel giorno della ricorrenza, escono le prime immagini di 'Portobello', la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBO Max. L'estratto racconta il momento in cui Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana. Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario.