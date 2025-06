Enzo Tortora in manette nelle prime immagini di Portobello la serie di Marco Bellocchio in arrivo nel 2026

Il 42° anniversario dell’arresto di Enzo Tortora si correla con l’attesissima première di "Portobello", la serie originale italiana di HBO Max firmata da Marco Bellocchio. Con immagini che rievocano le prime ore di un evento cruciale nella storia del giornalismo e della giustizia, Warner Bros. Discovery anticipa un progetto destinato a scuotere il panorama televisivo nel 2026. Un racconto intenso e potente che rende omaggio a un’icona e alla sua battaglia per la verità.

Nel giorno in cui, 42 anni fa, fu arrestato il popolare conduttore Enzo Tortora, Warner Bros. Discovery rilascia la prima foto e la prima clip video di Portobello, la prima serie originale italiana della piattaforma HBO Max, scritta e diretta da Marco Bellocchio Nel 2026 arriverà su HBO Max, la piattaforma di Warner Bros. Discovery, Portobello, la serie scritta e diretta da Marco Bellocchio e dedicata alla vicenda di Enzo Tortora, celebre conduttore di tanti programmi (tra cui quello che dà il nome alla serie) ma anche nome legato a una controversia legale tristemente nota. In 6 episodi, infatti, la serie tv darà ampio spazio allo scandalo giudiziario che travolse la sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Enzo Tortora in manette nelle prime immagini di Portobello, la serie di Marco Bellocchio in arrivo nel 2026

In questa notizia si parla di: serie - enzo - tortora - portobello

