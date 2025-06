Entra in casa dell' ex a Catania e la aggredisce poi con un coltello le taglia le scarpe | 20enne arrestato

Una vicenda inquietante scuote Catania: un 20enne egiziano, accusato di atti persecutori e violenta aggressione alla sua ex fidanzata, è stato arrestato. La situazione si è conclusa con un episodio estremo, in cui l’uomo entra in casa dell’ex e la aggredisce, anche con un coltello. Un episodio che richiede attenzione e riflessione sulla tutela delle vittime.

Un giovane egiziano è stato arrestato a Catania per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, culminati in un'aggressione in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Entra in casa dell'ex a Catania e la aggredisce, poi con un coltello le taglia le scarpe: 20enne arrestato

In questa notizia si parla di: casa - catania - arrestato - entra

Pietre di cocaina nascoste nel giardino di casa, arrestato 59enne a Catania: cani poliziotto in azione - Un uomo di 59 anni a Catania è stato arrestato per aver nascosto pietre di cocaina nel proprio giardino.

Catania. Aveva in casa droga e un'arma clandestina: 27enne arrestato dalla Polizia di Stato Vai su X

Catania, aveva in casa cocaina e un’arma clandestina: 27enne arrestato dalla Polizia e condotto in carcere #Sicilia242 #Sicilia24 Vai su Facebook

Catania, entra in casa con la scusa di prendere le sue cose e aggredisce l'ex: arrestato 20enne; Lei lo lascia, lui irrompe in casa arrampicandosi sulla grondaia e la prende a morsi; Catania: entra a casa della ex compagna per aggredirla, arrestato 23enne per lesioni - Catania - Sicilia.

Entra a casa della ex e con un coltello le taglia i lacci delle scarpe: la follia di un 20enne a Catania - La Polizia ha arrestato un giovane egiziano di 20 anni che, da qualche mese, perseguitava l’ex fidanzata, più volte aggredita e minacciata. lasicilia.it scrive

Ai domiciliari spaccia in strada davanti casa: arrestato a Catania - A insospettire gli agenti è stato lo strano via vai di gente da un condominio di via Wrzì e, in particolare, l'atteggiamento di un uomo che, dopo aver preso qualcosa da una nicchia del muro nascosta d ... Come scrive lasicilia.it