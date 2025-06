Enrico Deregibus a Matera per la Festa della Musica | due serate tra parole canzoni e cultura

Enrico Deregibus, noto giornalista e saggista, porta a Matera un patrimonio di parole, canzoni e cultura in occasione della Festa della Musica 2025. Due serate imperdibili nel cuore del Patrimonio Unesco, parte del format “Week&nd con l’autore”, ideato per celebrare e diffondere la musica d’autore italiana, rafforzando il senso di comunità e identità locale. Scopri come la musica si trasforma in un ponte tra passato e futuro.

In occasione della Festa della Musica 2025, il giornalista e saggista Enrico Deregibus sarĂ protagonista a Matera di due incontri dedicati alla musica d'autore italiana. Gli eventi fanno parte del format "Week&nd con l'autore", ideato dal Centro culturale Arti del Mediterraneo di Montescaglioso, con l'obiettivo di promuovere la cultura e la coesione sociale nel territorio del Patrimonio Unesco della Murgia e del Bradano. Ecco "Week&nd con l'autore", a Matera la Festa della Musica. Per la Festa della Musica del 21 giugno, il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus sarĂ protagonista di "Week&nd con l'autore", il format ideato dal Centro culturale Arti del Mediterraneo di Montescaglioso.

