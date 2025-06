Ennesimo sversamento di fogne in mare al Parco Lineare Sud | l' appello del comitato Torre Lupo

ennesimo sversamento di fogne in mare al parco lineare sud, l’appello del comitato Torre Lupo. La storia si ripete, detto non fu mai così azzeccato. Questa mattina, intorno alle 12, in zona Parco Lineare Sud, e precisamente all’altezza del passaggio a livello, l’acqua ha iniziato ancora una volta a "gorgogliare”. Quel bel blu mare, si è presto tinto di verde e marrone. Da uno degli angoli più amati dalla comunità, si alza un grido d’allarme: è ora di agire per proteggere il nostro

La storia si ripete, detto non fu mai così azzeccato. Questa mattina, intorno alle 12, in zona Parco Lineare Sud, e precisamente all’altezza del passaggio a livello, l’acqua ha iniziato ancora una volta a "gorgogliare”. Quel bel blu mare, si è presto tinto di verde e marrone. Da uno degli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ennesimo sversamento di fogne in mare al Parco Lineare Sud: l'appello del comitato Torre Lupo

In questa notizia si parla di: mare - parco - lineare - ennesimo

Parco del Mare, quasi concluso il tratto tra Marebello e Rivazzurra. In arrivo playground e area giochi - Si avviano verso il completamento i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che trasformerà il lungomare tra viale Siracusa e i giardini dedicati ad Artemisia Gentileschi.

LIVE BREAK - In diretta dal Parco Lineare Sud con il vice sindaco Paolo Brunetti e i Comitati di Quartiere "Ferrovieri-Pescatori" e "Torre Lupo" Vai su Facebook

Ennesimo sversamento di fogne in mare al Parco Lineare Sud: l'appello del comitato Torre Lupo; Così Messina vuol riprendersi il “suo” mare: parchi, spiagge attrezzate e strutture ricett; Parco Lineare Sud, il Comune ha scelto: arriva la vigilanza armata per garantire la sicurezza.

Parco Lineare, benvenuti all’inferno! Reggio merita tutto questo? - E’ l’area della zona sud di collegamento al centro, in attesa del tanto discusso Ponte sul Calopinace. Come scrive strettoweb.com

Parco del mare A rischio anche i progetti privati - La sentenza della Corte di giustizia europea è una brutta tegola anche per il Parco del mare. Si legge su ilrestodelcarlino.it