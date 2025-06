Ennesimo incidente con un camion | autostrada chiusa oltre due ore per tir in fiamme FOTO

Un altro drammatico episodio sulla A1: questa notte un tir in fiamme ha causato l’autostrada chiusa per oltre due ore, creando disagi e tensione. I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti tempestivamente al Km 282, nel comune di Campi Bisenzio, affrontando un incendio che ha coinvolto il mezzo pesante in direzione nord. La scena, documentata da foto sorprendenti, ricorda quanto siano fragili le nostre strade e quanto sia fondamentale la sicurezza alla guida.

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel pieno della notte appena trascorsa, intorno alle 3 al Km 282 dell'autostrada A1, nel comunie di Campi Bisenzio, per un incendio che ha visto coinvolto un mezzo pesante sulla carreggiata in direzione nord, verso Bologna. All'arrivo dei pompieri.

