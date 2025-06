Eni e Petronas | Accordo Quadro per nuova società congiunta in Indonesia e Malesia

Eni e Petronas rafforzano la loro collaborazione con un accordo quadro storico, segnando l'inizio di una nuova era nel settore energetico in Indonesia e Malesia. Questa partnership strategica, nata da un Memorandum di intesa esclusivo, prevede la creazione di una società congiunta che valorizzerà i rispettivi asset attraverso una combinazione di business innovativa. La nuova entità sarà costituita e gestita con l’obiettivo di massimizzare le sinergie e promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione.

Eni e Petronas hanno firmato oggi a Kuala Lumpur un Accordo Quadro che pone le basi per la creazione della nuova Società a partecipazione congiunta, che gestirà gli asset in Indonesia e Malesia attraverso una business combination. Lo si legge in una nota. Questo accordo si basa sul Memorandum d'intesa esclusivo firmato di recente dalle due società e include i principi chiave dell'accordo tra azionisti. La nuova società sarà costituita e gestita come un'entità finanziariamente autosufficiente e le parti hanno concordato le valutazioni degli asset da conferire alla nuova Società, con una proporzione di 50:50.

