Eni accordo quadro con Petronas per unire le attività in Malesia e Indonesia

Eni e Petronas hanno siglato un accordo storico a Kuala Lumpur, segnando un passo decisivo verso la collaborazione strategica in Asia. Questa partnership mira a unire le forze nella gestione degli asset in Indonesia e Malesia, creando una società congiunta che valorizzerà al meglio le risorse di entrambe le parti. Con una partecipazione equa al 50%, questa alleanza promette nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore energetico. Un distributore a Kuala Lumpur e…

Eni e Petronas hanno firmato a Kuala Lumpur un accordo quadro  che pone le basi per la creazione di una nuova societĂ a partecipazione congiunta, che gestirĂ gli asset in Indonesia e Malesia attraverso una business combination. La nuova societĂ sarĂ costituita e gestita come un’entitĂ finanziariamente autosufficiente e le parti hanno concordato le valutazioni degli asset da conferire con una proporzione di 50:50. Un distributore a Kuala Lumpur e sullo sfondo le Petronas Twin Towers (Ansa). Eni e Petronas prevedono di firmare l’accordo finale entro settembre. La nuova business combination, si legge in una nota di Eni, è strategicamente allineata al modello satellitare dell’azienda italiana e segue quanto giĂ raggiunto con le attivitĂ Upstream in Norvegia e Angola con la creazione di Var Energy e Azule. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eni, accordo quadro con Petronas per unire le attivitĂ in Malesia e Indonesia

