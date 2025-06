Energia Tasca A2A | Progetti contro povertà per 13 mln euro aiutati 17mila beneficiari

A2A si impegna concretamente nella lotta contro la povertà energetica, investendo oltre 13 milioni di euro dal 2017. Con più di 17.000 beneficiari e 160 progetti territoriali, l’azienda dimostra come azioni mirate possano fare la differenza. È un esempio di come energia, innovazione e solidarietà possano creare un impatto reale sulle vite delle persone più vulnerabili. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante iniziativa.

(Adnkronos) – Sul fronte del contrasto alla povertà energetica, "dal 2017 abbiamo cominciato a raccogliere e sviluppare progetti per un controvalore superiore a 13 milioni di euro, aiutando oltre 17mila beneficiari e promuovendo oltre 160 progetti territoriali". E' quanto ha detto il presidente di A2A, Roberto Tasca, intervenendo a Roma alla settima Plenaria del Banco .

In questa notizia si parla di: progetti - povertà - energia - tasca

