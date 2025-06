Endometriosi attivato il PDTA regionale | consultori dell’ASL Benevento in prima linea

L’endometriosi, una patologia cronica e spesso invalidante, colpisce tra il 10% e il 15% delle donne in età riproduttiva, rappresentando una sfida significativa per la salute femminile. Grazie alla recente attivazione del PDTA regionale nei consultori dell’ASL Benevento, la Regione Campania si impegna a garantire un’assistenza più tempestiva ed efficiente. È un passo importante verso il miglioramento della qualità di vita delle pazienti, aprendo nuove prospettive di cura e speranza.

L'endometriosi è una patologia cronica, ormono-dipendente e spesso invalidante, che colpisce il 10-15% delle donne in età riproduttiva e fino al 50% di quelle con problemi di fertilità. Con Delibera n. 102 del 13032025, la Regione Campania ha approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico delle pazienti affette da endometriosi, delineando un modello organizzativo su più livelli di assistenza. L'ASL Benevento, in attuazione delle linee regionali, è impegnata nella gestione del primo livello di accesso, che si svolge nei Consultori familiari: luoghi strategici per garantire una presa in carico precoce, capillare e multidisciplinare.

