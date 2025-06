Emicrania | open day incontro informativo all’ospedale di Garbagnate

Se soffri di emicrania o vuoi saperne di più su questa condizione comune ma spesso sottovalutata, non perdere l’occasione di partecipare all’Open Day organizzato da Fondazione Onda e ASST Rhodense presso l’ospedale di Garbagnate. Un evento dedicato alla sensibilizzazione, alla diagnosi precoce e a soluzioni efficaci per migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’appuntamento è per [...]

In occasione dell’Open Day promosso da Fondazione Onda, l’ASST Rhodense organizza un incontro informativo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi dell’emicrania, per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità di vita dei pazienti. All’ospedale di Garbagnate open day sull’emicrania L’appuntamento è per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: open - emicrania - incontro - informativo

Open Day Emicrania: il 19 giugno visite e servizi gratuiti in oltre 110 Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS - Scopri come affrontare l’emicrania con le visite e i servizi gratuiti offerti durante l’Open Day del 19 giugno presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone.

19 giugno 2025 l’Ospedale di Feltre ospita l’Open Day Emicrania: evento informativo gratuito promosso da Ulss Dolomiti e Fondazione Onda. Vai su Facebook

Open day dedicato all'emicrania, porte aperte all'ospedale di San Benedetto del Tronto https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9CDDF4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,20C36348-4AB1-11F0-B017-CC76A19AA718 Vai su X

Emicrania: open day incontro informativo all’ospedale di Garbagnate; Servizi gratuiti e informativi sull'Emicrania: l'open day negli ospedali di Senigallia e Jesi; Webinar sull’Emicrania: una patologia al femminile.

Servizi gratuiti e informativi sull'Emicrania: l'open day negli ospedali di Senigallia e Jesi - diagnostici e informativi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere precocemente i sintomi e favorire così un accesso ... Come scrive anconatoday.it

Open day dedicato all'Emicranica, iniziative a Jesi e Corinaldo - diagnostici e informativi sull'Emicrania, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso temp ... Riporta ansa.it