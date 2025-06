Emergenza umanitaria Ocean Viking in porto | Due minori a bordo

L'emergenza umanitaria a bordo di Ocean Viking si conclude con successo: tutti i 70 migranti, tra cui due minori, sono stati trasferiti nei centri di accoglienza toscani. Questa operazione, che rappresenta il diciottesimo sbarco da quando Carrara è stata designata porto sicuro, testimonia l'impegno costante delle autorità nel rispondere alle crisi umanitarie nel Mediterraneo. La macchina dell'assistenza continua a muoversi senza sosta, garantendo dignità e sicurezza a chi fugge dalle guerre e dalla povertà .

Hanno giĂ tutti raggiunto i centri di accoglienza toscani i 70 migranti che ieri mattina sono sbarcati della nave Ocean Viking di Sos MediterranĂ©e. Nessuno di loro resterĂ a Carrara. A bordo della nave che ha salvato i migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale c’erano 68 uomini adulti e due minori. Si tratta del diciottesimo sbarco da quando il governo ha indicato Marina di Carrara come porto sicuro. Come sempre la macchina dell’ accoglienza ha funzionato alla perfezione, grazie al coordinamento della prefettura e del prefetto Guido Aprea. I migranti per fortuna godevano di ottima salute e non è stato necessario portarli in ospedale, come invece accaduto per alcuni sbarchi precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it