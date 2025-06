Emergenza sanità nell' Alto Vastese situazione al limite della soglia di non ritorno

L'emergenza sanitaria nell'Alto Vastese sta avvicinandosi a un punto di non ritorno, mettendo a dura prova il sistema di assistenza medica nelle aree interne dell'Abruzzo. La provincia di Chieti, in particolare, si trova sull'orlo di una crisi senza precedenti dopo la 'cura Schael', che ha smantellato un servizio di emergenza-urgenza tra i più efficaci della regione. È urgente intervenire per invertire questa drammatica rotta e garantire un futuro sicuro ai cittadini.

