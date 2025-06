Emergenza rifiuti al quartiere ' Torricelli' chiesto l' intervento al Prefetto | Situazione insostenibile

L’emergenza rifiuti nel quartiere Torricelli ha raggiunto livelli critici, con strade trasformate in discariche a cielo aperto e un degrado crescente che minaccia la qualità della vita dei cittadini. La richiesta di intervento al prefetto testimonia la gravità della situazione, condivisa anche dai quartieri limitrofi come Addolorata, Santa Barbara e San Leonardo. È urgente agire subito, perché un territorio lasciato nell’abbandono diventa inaccettabile per tutti.

