Emergenza caldo | la FILT-CGIL Campania chiede misure urgenti per la tutela dei lavoratori indoor e outdoor

L’emergenza caldo è una sfida crescente che richiede risposte tempestive ed efficaci. La FILT-CGIL Campania, in prima linea, sollecita aziende e istituzioni ad adottare misure concrete per difendere la salute dei lavoratori indoor e outdoor durante le ondate di calore. Con l’obiettivo di salvaguardare il benessere e la sicurezza di tutti, è fondamentale agire subito, poiché...

Tempo di lettura: 2 minuti Con l'arrivo delle ondate di calore e l'aumento delle temperature estive, la FILT-CGIL Campania richiama l'attenzione di aziende e istituzioni sulla necessità di garantire adeguate misure di protezione per tutti i lavoratori, sia quelli impiegati all'esterno, che in ambienti chiusi. Il Decreto Legislativo 812008, che rappresenta il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica trasversalmente a tutti i settori, prevedendo tutele e misure preventive per ogni contesto lavorativo.

