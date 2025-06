Emergenza abitativa | ha 80 anni ed è malata oncologica ma rischia di essere sfrattata e rimane quindi senza casa Il drammatico caso a Latina

Un'anziana donna di 80 anni, malata oncologica, rischia di perdere la sua casa a Latina, simbolo di un'emergenza abitativa che colpisce molte famiglie italiane. Questa drammatica vicenda mette in luce le difficoltà di una società in crisi, dove fragilità e ingiustizie si intrecciano. Un problema che richiede interventi urgenti e concreti per proteggere i più vulnerabili, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte alla propria battaglia quotidiana.

A Latina, una donna di ottant'anni, malata oncologica, sta affrontando una battaglia non solo contro la sua malattia, ma anche contro il rischio di sfratto che potrebbe costringerla a perdere la propria casa. Questo caso, purtroppo, non è un episodio isolato, ma rappresenta una delle tante situazioni di grave emergenza abitativa che stanno travolgendo l'Italia, specialmente in città come Latina, dove la crisi sembra assumere toni sempre più drammatici. L'Interrogazione Parlamentare di Francesca Ghirra. A sollevare il problema è stata la deputata Francesca Ghirra, che ha posto una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

