‘Emergency days’ nel ’Parco’ Quei cinque giorni per riflettere

Scopri “Emergency Days”, cinque giorni dedicati alla riflessione e all’azione presso il Parco di Ferrara. Organizzati dal centro sociale Il Parco in collaborazione con Emergency Ferrara, questi giorni offriranno dibattiti, approfondimenti, presentazioni di libri e attività per tutte le età, coinvolgendo la comunità su temi di grande attualità. Un’occasione unica per impegnarsi e conoscere meglio le sfide del nostro tempo. Non mancare, perché il cambiamento comincia da qui.

Al via ' Emergency Days '. Si tratta dei cinque giorni organizzati dal centro sociale Il Parco in collaborazione con il gruppo Emergency Ferrara vedranno come sempre varie attività con dibattiti, approfondimenti e presentazioni di libri su temi di attualità, ma anche spazio per i più piccoli. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara. Nella giornata di ieri presentati i dettagli dell'iniziativa. All'incontro sono intervenuti Antonella Strammiello (coordinatrice gruppo Emergency Ferrara), Serena Cavallari (volontaria Emergency Ferrara), Sergio Rossoni (presidente Centro Sociale Il Parco), Matteo Bianchi (Librerie Coop), Pietro Perelli (Estense.

