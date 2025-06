Emegha Juve la rivelazione fa scatenare i tifosi | Un pensiero più che concreto L’identikit dell’attaccante accostato ai bianconeri

Emegha, la giovane promessa dello Strasburgo, sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Con le sue caratteristiche di mobilezza e presenza fisica, ricorda i profili di Kolo Muani e Kean, attirando l’attenzione della Juventus. La possibile firma del suo contratto potrebbe rappresentare una svolta in attacco. Ma chi è davvero questa rivelazione che fa sognare i tifosi? Scopriamolo insieme.

Emegha Juve, la rivelazione fa scatenare i tifosi per il possibile nuovo attaccante: tutti i dettagli. Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a Sky Sport il possibile futuro di Emegha dello Strasburgo, finito nel mirino del mercato Juve. PAROLE – «Si sta valutando il nome di Emegha dello Strasburgo. Comolli lo conosce, un attaccante molto mobile che è simile al modo di giocare di Kolo Muani e Kean. È molto alto, un gigante che sa muoversi molto bene nello spazio. Un pensiero più che concreto per i dirigenti della Juve». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Emegha Juve, la rivelazione fa scatenare i tifosi: «Un pensiero più che concreto». L’identikit dell’attaccante accostato ai bianconeri

