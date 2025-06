Elon Musk pubblica le sue analisi delle urine per dimostrare che non prende droghe

Elon Musk ha pubblicato le sue analisi delle urine, affermando di essere pulito da droghe come ketamina. Una mossa che alimenta dubbi e speculazioni su un possibile tentativo di smentita alle recenti accuse di uso di sostanze stupefacenti emerse durante la campagna elettorale. Ma quanto è efficace questa strategia? Analizziamo insieme cosa ci dice questa pubblicazione e cosa rimane ancora da chiarire.

Elon Musk ha pubblicato i risultati di una sua presunta analisi delle urine, da cui non risultano tracce di ketamina o altre droghe. Una risposta implicita all'inchiesta che poche settimane fa aveva rivelato un suo pesante uso di stupefacenti in campagna elettorale. Che si tratti di analisi autentiche o meno, queste droghe restano nelle urine per alcuni giorni, al massimo alcune settimane.

La figlia di Musk sfida il padre esibendosi contro l'ICE. Elon pubblica il test sulle droghe: a rischio contratti Tesla e Space X - ROMA – Nella notte di Los Angeles, al teatro Bellwether, la ventunenne Vivian Jenna Wilson – figlia transgender di Elon Musk, da tempo distaccata dal padre – ha calcato per la prima volta le scene in ...