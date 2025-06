Elon Musk pubblica i suoi esami delle urine per negare l’utilizzo di droghe

Elon Musk si difende pubblicamente, pubblicando i risultati delle sue analisi delle urine per smentire le accuse di uso di droghe durante la campagna elettorale di Trump. Con trasparenza sorprendente, Musk mostra un referto datato 16 giugno, che evidenzia l’assenza di sostanze psicotrope come ketamina, ecstasy e fentanyl. Una mossa che lascia tutti a chiedersi: è davvero sufficiente questa prova per spegnere le polemiche?

Elon Musk ha risposto all’inchiesta del New York Times che lo accusava di consumo di sostanze psicotrope durante la scorsa campagna elettorale di Trump pubblicando su X un referto di analisi delle urine. Il documento, attribuito al laboratorio Ustdl in Illinois e datato 16 giugno, ha riportato esiti negativi per un ampio spettro di droghe, tra cui ketamina, ecstasy, cannabinoidi, fentanyl e altre. lol pic.twitter.compMe3YfXFxS — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2025 L’esame, effettuato tramite un centro di test antidroga ad Austin l’11 giugno, è stato condiviso con il commento: «Lol». Poco dopo, lo stesso Musk aveva affermato: «Per essere chiari, non prendo droghe» e, riferendosi all’uso medico della ketamina, aveva aggiunto: «Ho provato la ketamina su prescrizione qualche anno fa e l’ho detto su X, quindi non è una novità ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elon Musk pubblica i suoi esami delle urine per negare l’utilizzo di droghe

