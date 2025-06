Elon Musk posta su X il suo esame delle urine | la risposta alle accuse sul consumo di droghe

Elon Musk rompe il silenzio sulla polemica delle accuse di uso di droghe pubblicando su X i risultati del suo esame delle urine, che risultano negativi. Con un semplice «lol», Musk risponde alle insinuazioni del New York Times, che lo accusano di aver assunto sostanze come Adderall, ketamina ed ecstasy. Una mossa che mette a tacere ogni dubbio e riafferma il suo impegno per la trasparenza. La sua risposta sorprende e riaccende il dibattito sulla privacy e la reputazione delle star tech.

Elon Musk risponde alle accuse del New York Times sul consumo di droghe e lo fa pubblicando su X i risultati del suo esame delle urine, in cui risulta negativo a tutte le sostanze stupefacenti. Nessun commento o altre parole, se non un semplice «lol» che accompagna il post. Secondo il quotidiano americano, Musk avrebbe assunto regolarmente cocktail fatti da Adderall. Solitamente usato per il disturbo del deficit di attenzione, ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni durante la campagna elettorale per Trump del 2024. Musk e il rapporto con le droghe. In passato, il fondatore di Tesla e SpaceX ha parlato apertamente del suo rapporto con le sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Open.online

