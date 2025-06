Elon Musk posta su X i suoi esami delle urine per negare le accuse sul consumo di droghe

Elon Musk risponde con trasparenza e determinazione alle accuse del New York Times, pubblicando su X i risultati negativi dei suoi esami delle urine. In un gesto deciso, l'imprenditore mostra di essere pronto a confrontarsi con ogni insinuazione, ribadendo la propria integrità e il suo impegno per la verità . Una mossa che non solo smentisce le voci, ma rafforza la sua immagine di figura pubblica aperta e coraggiosa, pronta a sfidare le speculazioni e continuare la sua corsa verso il futuro.

Elon Musk continua a negare le accuse del New York Times sull'uso di sostanze stupefacenti durante la campagna elettorale di Trump del 2024. Questa volta l'ex braccio destro di Trump, nonché uomo più ricco del mondo, lo fa postando sul suo social X i risultati del suo esame delle urine, negativo a tutte le droghe. Musk, secondo il Nyt, durante la corsa alla presidenza del tycoon, avrebbe assunto regolarmente cocktail di sostanze stupefacenti: Adderall, ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni. Dall'inchiesta, tuttavia, non è chiaro se facesse uso di droghe anche quando dirigeva il Doge per ridurre la burocrazia federale.

