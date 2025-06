Elodie pigliatutto vince anche il Nastro d’Argento Alla faccia degli hater

Elodie dimostra ancora una volta di essere una vera campionessa, conquistando il Nastro d’Argento con il suo talento poliedrico. Dopo aver infiammato San Siro con uno spettacolo memorabile, ora si aggiudica un importante riconoscimento cinematografico, confermando che il suo estro non conosce limiti. Per chi si stesse chiedendo cosa bolle in pentola, la sua carriera tra musica e recitazione sta davvero sorprendendo tutti. E il meglio deve ancora venire.

Elodie inarrestabile: la cantante, dopo il recente concerto evento a San Siro (45.000 spettatori per uno show che è stato definito "spettacolare", tra coreografie e ospiti di alto livello), ieri sera ha vinto il suo primo premio cinematografico importante, il Nastro d'Argento, per l'interpretazione nel film Fuori di Mario Martone. Perché per chi se lo fosse perso, Elodie da qualche tempo alterna la sua carriera di musicista a quella di attrice: il suo primo ruolo in Ti mangio il cuore del 2022 le era valso il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno. Ed ora addirittura un Nastro d'Argento, l'equivalente dell' Oscar per l'Italia.

