Elisoccorso in Comina | Piazzola non idonea va ripristinata quella dell' ospedale

Le condizioni della piazzola di atterraggio dell’elisoccorso a Comina sono diventate un tema caldissimo, suscitando preoccupazione tra cittadini e amministratori. I consiglieri comunali de Il Bene Comune, Stefano Zanut e Carla Manzon, non hanno esitato a chiedere un intervento immediato, evidenziando l’urgenza di ripristinare l’area dell’ospedale per garantire la sicurezza e l’efficienza di questo servizio vitale. La questione richiede attenzione rapida: è fondamentale agire ora per tutela di tutti.

Non usano mezzi termini i consiglieri comunali de Il Bene Comune Stefano Zanut e Carla Manzon parlando del servizio dell'elisoccorso a Pordenone. Nel corso della seduta del consiglio comunale di lunedì 16 giugno gli esponenti della lista civica hanno deciso di segnalare le condizioni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Elisoccorso in Comina: "Piazzola non idonea, va ripristinata quella dell'ospedale"

