Elisabetta Gregoraci mostra la sua casa con panorama mozzafiato | Da qui puoi ammirare tutta Monaco

Elisabetta Gregoraci si concede un tour esclusivo della sua elegante casa con vista spettacolare su Monaco, un vero angolo di paradiso che incanta con il suo panorama mozzafiato. Dalla terrazza si può ammirare tutta la città-stato, tra luci scintillanti e acque cristalline. Un luogo che riflette il lusso e la charme innato della showgirl, rendendo il suo stile di vita ancora più affascinante. Ecco i dettagli che svelano il segreto di questa residenza da sogno.

Elisabetta Gregoraci vive nel principato di Monaco, in un attico che spesso ha fatto da scenografia a contenuti social girati da sola o insieme al suo Nathan, il figlio nato dall'ex marito Flavio Briatore. In questi giorni maggiori dettagli sulla splendida residenza della showgirl sono arrivati. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elisabetta Gregoraci mostra la sua casa (con panorama mozzafiato): "Da qui puoi ammirare tutta Monaco"

