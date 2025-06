Elio recensione | la Pixar verso l’infinito e oltre Ancora una volta

Elio, il nuovo capolavoro Pixar in uscita il 18 giugno, ci invita a sognare tra le stelle con un bambino che cerca risposte e comprensione. In un mondo di polemiche e ingiustizie, questa storia toccante sull’amore familiare e la pace offre un messaggio di speranza e accettazione. Un film che merita di essere visto, perché ci ricorda quanto siano preziosi i valori della famiglia e della solidarietà . Non mancate!

Un bambino che guarda le stelle, una storia di comprensione e accettazione che parla (anche) dei complessi giorni che stiamo vivendo: un film riuscito per come argomenta il tema della famiglia e della pace. Al cinema dal 18 giugno. Viviamo in un mondo di polemiche e critiche, spesso preventive o ingiustificate, che non hanno risparmiato nemmeno Elio, il nuovo film Pixar nelle sale dal 18 giugno: si è parlato dei costi eccessivi, di un trailer che appariva poco incisivo, forse avaro di momenti fulminanti. Eppure qualcosa ci aveva incuriositi, da subito: il character design, il look generale, i colori e soprattutto quello sguardo colmo di sogni ed emozioni del giovanissimo protagonista in cui avevamo visto qualcosa di noi per come mirava verso l'infinito e oltre, verso il mistero dell'universo e la voglia di scoprire cosa ci sia tra i .