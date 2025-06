Elio | la conferenza stampa del film Pixar

Elio, il nuovo capolavoro Pixar, ci immerge in un'incantevole avventura tra stelle e emozioni, portando sul grande schermo temi universali di crescita, identità e connessione. Diretto da Domee Shi e Madeline Sharafian, il film segue le incredibili vicende di Elio Solis, un ragazzo timido e fantasioso scambiato per un rappresentante dell’umanità in un consiglio intergalattico. Spaventato e affascinato, Elio si troverà a scoprire che anche tra le stelle, il cuore umano è la vera chiave.

Elio: la conferenza stampa del film Pixar Dopo il successo di Luca, Soul e Red, la Pixar torna a esplorare i temi della crescita, dell’identità e della connessione. Diretto da Domee Shi e Madeline Sharafian, Elio è una nuova avventura sci-fi dal cuore profondamente umano. Protagonista del film è Elio Solis, un dodicenne introverso e fantasioso che viene scambiato per il rappresentante dell’umanità da un consiglio intergalattico. Spaventato e del tutto impreparato, Elio viene trascinato in un universo alieno fatto di creature strane, regole incomprensibili e – forse – nuove amicizie. La nascita del progetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

