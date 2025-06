Elezioni Cus Pisa | Giulio Messerini e Francesco Fiorindi in corsa per la presidenza

Alle imminenti elezioni del Cus Pisa, il cuore pulsante dello sport universitario si accende di passione e sfide. Dopo le dimissioni improvvise di Giuliano Pizzanelli, il 10 luglio i soci sono chiamati a scegliere tra due candidati di spessore: Giulio Messerini, vicepresidente uscente con una lunga carriera tra campo e panchina, e Francesco Fiorindi, ex ... La corsa a due promette un futuro ricco di proposte e impegno per la comunità universitaria sportiva.

Corsa a due per la presidenza del Cus Pisa. Dopo le improvvise dimissioni (per motivi personali) di Giuliano Pizzanelli, il 10 luglio la comunità sportiva universitaria torna al voto per eleggere il presidente e il nuovo consiglio direttivo, ovvero la governance del centro sportivo universitario. In lizza il vicepresidente uscente Giulio Messerini, una vita da giocatore, allenatore e dirigente spesa con il cherubino, e Francesco Fiorindi, ex atleta di pallacanestro. Chi avrebbe scommesso su una candidatura unitaria intorno a Messerini, ha dovuto ricredersi e oggi l’esito della competizione appare tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Elezioni Cus Pisa: Giulio Messerini e Francesco Fiorindi in corsa per la presidenza

In questa notizia si parla di: messerini - pisa - giulio - francesco

Calciomercato Gilardino, a meno di colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Pisa: con lui Caridi e Dainelli. Pronto biennale ll condizionale resta d'obbligo, ma dagli incontri di Forte dei Marmi la preferenza della proprietà nerazzurra avrebbe dato un'indicazi Vai su Facebook

Elezioni Cus Pisa: Giulio Messerini e Francesco Fiorindi in corsa per la presidenza; Cus Pisa, Fiorindi sfida Messerini alla presidenza; Cus Pisa, Fiorindi sfida Messerini alla presidenza.

Elezioni Cus Pisa: Giulio Messerini e Francesco Fiorindi in corsa per la presidenza - Sfida aperta per la presidenza del Cus Pisa tra Giulio Messerini e Francesco Fiorindi dopo le dimissioni di Pizzanelli. Si legge su sport.quotidiano.net

Alberto Messerini nuovo comandante della Municipale di Pisa. Conti delegato Anci alla municipale - Il sindaco di Pisa Michele Conti ha conferito l’incarico di dirigente comandante della Polizia Municipale ad Alberto Messerini, già vicecomandante in carica nel corpo della Municipale cittadina ... Segnala gonews.it