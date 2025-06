ELEGNT la lampada Pixar diventa realtà VIDEO

Immagina una lampada Pixar che prende vita: grazie alla creatività dei ricercatori Apple, questo sogno diventa realtà con Elegnt, il robot ispirato a Luxo Jr. che unisce funzionalità ed espressività. Scopri come questa innovativa creazione sta rivoluzionando il mondo della tecnologia e del design, portando l'anima del celebre personaggio sul nostro piano quotidiano, e lasciati affascinare dal futuro che ci attende.

Ricercatori della Apple mettono a punto un robot che unisce funzionalità ed espressività, ispirato alla famosa mascotte Luxo Jr.

