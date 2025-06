Eldo Bistrot celebra il vino francese con la sommelier de La Prova del Cuoco

Eldo Bistrot si trasforma in un angolo di Francia, dove il vino diventa protagonista assoluto. La serata vedrà la presenza della rinomata sommelier de La Prova del Cuoco, pronta a svelare i segreti dei vini francesi e a guidarci in un viaggio sensoriale indimenticabile. Preparatevi a lasciarvi conquistare da aromi, storie e tradizioni che rendono il vino francese un autentico tesoro. Un’esperienza da non perdere per gli amanti del buon bere e della cultura enologica!

Il cuore antico di Avellino si prepara ad accogliere un evento dedicato alla Francia enoica. Questa sera, Eldo Bistrot ospiterà una serata pensata per celebrare l’eccellenza vitivinicola francese, in un connubio armonico di sapori suadenti, atmosfere estive e grande cultura del vino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Eldo Bistrot celebra il vino francese con la sommelier de "La Prova del Cuoco"

