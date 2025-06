Effetto Meloni | aumenta la povertà senza cure né casa

L’effetto Meloni si fa sentire: la povertà cresce, senza soluzioni efficaci né assistenza abitativa. In un contesto in cui si investono 800 miliardi di euro in armi, le priorità sembrano invertite, lasciando le società già stremate senza speranza. È il drammatico risultato di una logica impietosa del neoliberismo, che privilegia gli interessi militari a discapito del benessere sociale. È tempo di ripensare le scelte e mettere al centro le persone.

Effetto Meloni, spread ai minimi storici. Il centrodestra: “Economia solida, cresce la credibilità italiana”. Le Cassandre tacciono - L'effetto Meloni si fa sentire: lo spread scende ai minimi storici, toccando sotto i 100 punti, un traguardo che conferma la solidità dell'economia italiana.

La corsa al riarmo segna una svolta epocale e Meloni si sta assumendo la responsabilità storica del passaggio da uno “Stato sociale” a uno “Stato militare”. È pura follia aumentare fino a 100 miliardi le spese militari, mentre si taglia su sanità, scuola, ricerca e Vai su Facebook

